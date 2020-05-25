新冠肺炎重創全球，隨著疫情有降溫現象，美國體壇四大指標性球星高爾夫天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）、左手名將米寇森（Phil Mickelson），加上兩位NFL職業美式足球傳奇四分衛P.曼寧（Peyton Manning）、布雷迪（Tom Brady），進行了一場慈善高球賽，募得2000萬（約6.06億台幣）善款，用來對抗新冠肺炎病毒。

這場比賽伍茲和P.曼寧一組，米寇森與布雷迪同組，最終「伍曼組」以贏一洞小贏，不過比賽結果不是重點，而是有趣的過程，米寇森講了不少垃圾話，播報員是嘴上功夫夫一流的退役NBA球星巴克利（Charles Barkley），目前高爾夫世界排名第4的美國好手湯瑪斯（Justin Thomas）則客串場邊記者，同樣嘴上不饒人，加上call-in的名人提供捐款大挑戰，讓捐款數字相當漂亮。

生涯助隊拿到兩座超級盃冠軍的退休四分衛P.曼寧表示：「雖然我打高球感覺很不自在，但可以募到2000萬，可以幫助大家度過難關，我會永遠記得這份善心也珍惜大家的愛心。」

(中時 )