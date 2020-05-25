中華職棒24日中信兄弟與富邦悍將之戰，發生球迷以三字經罵富邦投手陳鴻文的狀況，中信兄弟球團今於臉書粉絲團表示遺憾，中職則在晚間宣布，即日起聯盟所有賽事，都將禁止該兩位球迷進入球場觀賽。

中職表示，基於保護所有參賽人員及觀眾之安全為前提，並使比賽皆能順利進行，才祭出此一空前禁令，未來也將比照辦理，強調對於影響場內秩序之人員，聯盟與各球團將會共同將其列為不受歡迎名單，並取消進場資格。希望所有關球迷觀賞球賽時保持理性，與聯盟、球團共同維護安心的看球環境。

中信兄弟球團稍早表示，昨晚已經由工讀生及球迷指認出兩名出言辱罵的男子，球團也連絡上其中一人，他表示歉意也配合球團處理方式，願向陳鴻文道歉。不過中職球團已經先一步祭出鐵腕，杜絕類似情事再度發生。

中職秘書長馮勝賢表示，支持中信兄弟球團的作法，並已通知其他各球團，這兩位球迷今後不能買票進場看球賽，身分、形貌辨識的辨識也不是問題。

至於這兩位球迷是否為終身「球監」？還是只限於這個球季？馮勝賢說，「沒有期限的問題。」有人認為，職棒早期球迷在現場看球可能更加火爆，其至還有拆椅子的暴力舉動，當時也沒有「禁看」處分，這次不啻直接判處「無期徒刑」？

馮勝賢解釋，經過這麼多年，台灣職棒的看球文化早已提升，聯盟在這件事更要展現應有的態度，告訴某些球迷什麼可以做，哪些事絕不能踰矩，像當眾辱罵與做人身攻擊就是不行。

中信兄弟領隊劉志威則說，另外一位球迷也已經找到了，球團的做法就是以後禁止兩人到洲際球場看球。至於聯盟把「禁看」範圍擴大到其他三隊的主場，劉志威一開始顯得有點訝異，但隨後表示，這並不在中信球團的管轄範圍內，聯盟有其考量，他個人給予尊重。

(中時 )