從醫生宣判「肺癌第4期」的那天起，為了活下去，知名抗癌網紅星希亞就開始運動。從化療時拄著點滴架在病床旁繞圈，到現在幾乎每晚到健身房報到、挑戰三鐵，並將擔任2021東京奧運聖火傳遞手；世界極限運動冠軍陳彥博，即使在咽喉癌手術當天仍持續鍛練不輟，癌後他一步一步自我復健重返賽場，成為極地超級馬拉松常勝軍，鼓舞許多癌友。

癌症本身會傷害器官組織，癌症治療如手術、化學治療、放射線治療、標靶藥物、免疫療法等，殲滅癌細胞也會帶來副作用，造成身體諸多不適，擔心癌症惡化或轉移的心理壓力更是難言之苦。

這些身心困擾，運動都可幫上忙。美國運動醫學會（ACSM）於2018年舉行跨科癌症運動圓桌會議證實，運動對於癌症治療有正面的意義和幫助。

《運動科學與醫學期刊（Medicine & Science in Sports & Exercise）》2019年最新的統計顯示，運動可有效改善失眠、憂鬱焦慮、疲勞和淋巴水腫。其他可能好處還包括降低化療導致的心臟毒性副作用、預防跌倒、噁心、增加治療耐受度（讓身體能承受治療帶來的不適，進而增加完成療程的可能性）。

「癌症治療是必要、卻也會對癌友帶來身心靈傷害。適當的運動處方和陪伴，是相當安全的治療方式，運動還可以降低個人的醫療花費，縮短重回職場的時間，」澳洲臨床腫瘤協會癌症運動小組負責人寇米（Prue Cormie） 認為，癌友運動可以降低治療副作用的風險和嚴重程度，幫助癌友重拾生活。

超越復健診所院長、專職癌症復健的王薏茜指出，持續運動的癌友，生活品質幾乎都有改善，根據不同的研究，大約可以下降30～50％的復發率和併發症，例如化療後免疫力弱，可能罹患肺炎，運動可以降低感染風險，即使得了肺炎也會痊癒得比較快。其他如嘔吐、出血、皮膚紅疹等問題，有運動的癌友，發生率都會比較低。

除了改善疲勞和情緒，運動對認知功能也有幫助。一篇發表在2019年《腫瘤學年鑑 (Annals of Oncology)》的研究證實，不論是癌症或癌症治療如化療、免疫療法、標靶藥物、賀爾蒙療法等，都可能影響癌友的認知功能，包括記憶、反應、注意力等。許多研究已證實運動能改善癌後認知功能。台灣師範大學體育學系研究講座教授張育愷指出，雖然運動強度、頻率、時間多久還未定論，但運動能確實有助於改善癌友的認知功能。

罹癌後持續運動，不僅有助於癌症的治療、改善生活品質，還能增加壽命。還能增加存活超過5年的存活者壽命。（圖片來源：pixabay）

運動還能夠延長存活者壽命。王薏茜指出，如果癌友是已經存活超過5年存活者，缺乏運動，心肺功能差加上接受治療時身體功能受到損傷，預期壽命會變短，所以成為存者更要運動。

常有癌友做完化療會覺得自己一下老10歲。其實，這種急速老化的感覺不是真的老化，而是代謝急速下降，肌肉彈性、柔軟度變差。這些透過運動都可以挽救，「癌友從鬼門關前回來，難道還要虛弱、失能地活著嗎？辛苦接受治療，贏回來的人生，應該要想辦法回到以前還未罹病的生活，方法就是運動」，王薏茜說。

(中時電子報)