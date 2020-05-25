瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤25日表示，大陸經濟復甦從3月就已經開始，4、5月各項經濟數據持續好轉，復甦比其他國更快，第2季經濟增速還是會有些微負成長，但第3、4季就會明確好轉，預估增速會在5％至6％左右，全年經濟增速預估維持1.5％。

汪濤表示，如預期，今年大陸政府工作報告未設定全年GDP增速具體目標，但強調今年的主要經濟工作和發展目標是穩就業、保民生、脫貧攻堅，這意味著大陸政府今年的政策支持將更有針對性，力度也會加強，財政和貨幣政策寬鬆有望加碼。

為實現今年主要的經濟發展目標，大陸政府計畫增加今年的一般公共財政赤字規模1兆元至3.76兆元，發行1兆元抗疫特別國債，同時將地方政府專項債券新增額度提高1.6兆元至3.75兆元，這也基本符合瑞銀預期。

汪濤表示，預計今年大陸調整後的社融增速將反彈至13.8％（高於此前預測的12.5％），人民銀行（大陸央行）會進一步降準、降息，包括降低存款基準利率25個基點。流動性投放將有助於大規模的企業和政府債券發行，而並不需要將財政赤字貨幣化。

(旺報 )