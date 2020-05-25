台經院25日公布4月台灣製造業及營建業營業氣候測驗點下滑，服務業轉為上揚，其中製造業營業氣候測驗點為為81.75點，較上月修正後之82.55點減少0.8點，為連續4個月呈現下跌，也是自2009年2月以來新低，台經院表示，由於受到外銷市場需求大幅下滑影響，加上4月國際油價重挫，製造業廠商看壞當月景氣，不過，疫情因素有望逐步淡化，需求重回正軌，使得製造業廠商對未來半年景氣看法稍有好轉。

根據台經院調查結果顯示，4月製造業與營建業營業氣候測驗點下滑，服務業營業氣候測驗點則轉為上揚，製造業營業氣候測驗點為81.75點，較上月修正後之82.55點減少0.8點，雖然為連續四個月下跌的態勢，但跌幅較上月相比已明顯縮小；服務業營業氣候測驗點為82.37點，較上月修正後的81.97點增加0.4點，結束先前連續三個月的下滑態勢轉為上揚；營建業營業氣候測驗點為84.36點，較3月的85.79點下跌1.43點，雖然為連續4個月下跌態勢，但跌幅已明顯縮減。

台經院院長張建一表示，台灣疫情的控制狀況相較其他國家是好很多，雖觀光、旅遊、零售仍然有受到影響，但台灣大部分生產活動還是正常運作，尤其近日政府提出兩個內需方案，第一，是振興券；第二，是國內安心旅遊補助，張建一認為，這對內需有很大的提振作用。

張建一更強調，台灣GDP「保1」沒有問題，一方面，國內投資持續推進，投資依然有穩定力量；另一方面，第三、第四季刺激內需方案，這兩個因素有助於支撐國外景氣波動。此外，張建一說，台灣不少防疫相關產業已經準備好了，未來第三、第四季這些業者不管是口罩、口罩機、防護衣等相關產品出口都會有成長機會，尤其歐美國家認為台灣產品品質最穩定、最讓人放心，不過，貢獻多少還須持續觀察。

(旺報 )