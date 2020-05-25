因為新冠肺炎COVID-19的防疫工作，中亞的哈薩克也有城市管制，使得動物有了較大的活動空間。該國最大城阿拉木圖市郊附近發現了幾隻雪豹，包括一位母豹和她的幼崽，漫步在頗受歡迎的風景區。

路透社報導，雪豹一種珍稀的中型貓科動物，主要分布在中亞與南亞，據統計，全球總數不足1萬隻，列名在世界自然保護聯盟（IUCN）的《瀕危物種紅皮書》當中。哈薩克僅剩下約150頭，在野外很少見到大型貓科動物，更不用說在城市附近了。

然而，在過去的幾周中，阿拉木圖附近的伊犁阿拉套國家公園 (Ile-Alatau National Park )的大阿拉木圖湖(Big Almaty Lake)附近裝設的野生動物動態攝影機，至少拍到了3隻雪豹，分辨出1頭孤獨的雄性，還有1隻帶著幼崽的雌性。

與雪豹基金會合作的動物學家葛拉耶夫(Alexey Grachyov)說，目前認為，阿拉木圖附近的山上，只剩下大約20隻雪豹，能目擊真的極為罕見。

雪豹出現在阿拉木圖附近的國家公園。(圖/路透社)

雪豹的皮毛呈灰色或白色，帶有黑色斑點，尾巴有著濃密的毛，漂亮的毛皮，使牠們自古以來，就是獵人想要獵捕的對象，所幸現在各國已有共識，都禁止獵補如此美麗的大貓。

一個普遍的誤解是，雪豹只生活在高海拔地區，實際上，牠們的活動範圍很廣，比大多數人以為的更接近人類。

雪豹其種群分佈在俄羅斯、蒙古、中國大陸、尼泊爾、巴基斯坦與阿富汗的山區。

(中時電子報)