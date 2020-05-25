大提琴家馬友友今（25）日凌晨三點，在美國波士頓公眾電台（WGBH）直播演出全本巴哈大提琴無伴奏組曲，總長為2個半小時的時間，讓樂迷直呼感動與感謝，在臉書上的訊息有千人分享轉載。

馬友友表示，過去曾在世界各地演出這部作品，如今因疫情緣故，無法現場演奏給觀眾聽，改成直播方式演奏，「巴哈組曲讓我和很多人連結在一起，這段演出，獻給因這波疫情而離去的人們。」

有樂迷留言和馬友友分享疫情間的個人心事，「當我聽見鄰居因染疫而住院治療的消息，一度感到脆弱和崩潰，但是你的音樂撫慰我們的靈魂，感謝你在這段期間一直為大家演奏，分享和平與愛。」

還有樂迷表示，他的母親因染疫住院，「我用視訊平台播放你演奏的巴哈大提琴無伴奏給媽媽聽，這是在疫情間我們能夠連結的方式，雖然她的情況不好，但我希望音樂能讓她在最後的時光裡，獲得安慰，感謝你慷慨的分享。」

現年64歲的馬友友，4歲開始練巴哈無伴奏組曲，和這部作品有一甲子的淵源。他近年開啟在世界六大洲、36個地方演出巴哈無伴奏大提琴組曲計畫，原本今年3月會到台灣演出，但因疫情緣故取消，如今透過直播視訊演奏。事實上，從3月疫情爆發以來，馬友友不間斷地錄製影片，持續在臉書上發表，以音樂陪伴樂迷，令許多人感動。

(中時 )