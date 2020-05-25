台鐵一度研擬台北車站大廳永遠禁止席地而坐，引發部分民眾不滿，23日吸引上百人至該處靜坐抗議。看到此事件，就有網友在PTT上詢問「北車大廳不能坐，到底在吵什麼？」引起許多人熱烈討論，留言中也有人表示，北車大廳本來就不是設計來給旅客走動的路線，他並揭密過去「真實用途」。

有網友在 PTT 八卦板以「北車大廳不能坐，到底在吵啥？」為題發文，原PO認為北車大廳本來就是要讓大家經過的地方，到底坐在那邊幹嘛？該想法獲得部分網友支持，表示網友指出，「難道大廳不能坐就是歧視移工？」、「要不要去紐約、倫敦車站坐坐看」、「吵什麼！去外面坐啊，還不是因為有冷氣」、「我也不知道為什麼會吵起來，台鐵不開放做，阿龍說要開放，台鐵不要，然後一堆覺青去那邊抗議」。

另外，也有網友指出，「那塊大廳本來就不是設計給民眾走動的路線，以前是售票大廳跟服務中心，民眾不會穿越中間，只會沿著四邊走，會說中間那塊是動線的人，應該是沒有經歷過以前的台北車站」，而該想法仍遭對立方反駁，持不同看法表示，「現在售票處就在大廳兩側，中間空間就是動線。」

(中時電子報)