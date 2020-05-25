解封後開車出遊撿到百萬美元

在川普政府極力推動下，美國各州冒著疫情反彈風險開始重啟經濟與民生活動。不過一家居住在維吉尼亞州的美國人，在終於可以外出遊玩時出現大驚喜，這一家人在駕車出遊兜風時，竟然意外地在路上撿到100百萬美元（約合台幣3031萬）的現金。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國維吉尼亞州的一戶人家在上個休假日決定結束新冠病毒封鎖的日子，一家人開車外出兜風，結果路上發現了兩個疑似裝著棄置雜物的垃圾袋，打算將它們帶回家丟棄。

報導說，卡羅琳郡警官斯科特．莫澤（Scott Mosier）表示，尚茨(Schantz)一家人起初因為另外一輛車沒有理會這個袋子，而認為它可能是個垃圾袋。直到不遠路邊水溝裡又發現另一個像裝著垃圾袋子，才又回頭撿起先前的袋子，將兩個棄置路邊的袋子丟後車廂帶回家。

回到家後，這家人原打算扔掉這2個垃圾袋，但是他們決定先看看袋子裡裝的是什麼東西。後來發現其中一袋子裝滿信件，另一個袋子裡有很多塑膠袋裝著現金。尚茨一家人找到了當地治安官員，證實是真鈔，總數接近100萬美元。

報導說，這個裝著大量現鈔的袋子原屬於某家金融機構，在運送到銀行金庫的中途掉落路邊。

(中時電子報)