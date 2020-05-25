大陸工信部部長苗圩在25日的「部長通道」上表示，疫情對1到3月的5G建設帶來了一定影響，但大陸正加大建設力度，爭取把時間趕回來，大陸每周大概增加1萬多個5G基地台，4月分增加5G客戶700多萬，大陸5G客戶累計已超過3600萬。

《21世紀經濟報導》指出，苗圩表示，今年以來大陸5G加快了建設速度，雖然在疫情下，1月、2月到3月的5G建設受到了一些影響，但各企業還在努力加大建設力度，爭取把時間趕回來。

在17日的2020年世界電信和信息社會日大會上，大陸三大電信與中國廣電披露了自己的5G規畫。

從大陸電信商披露的數據中統計顯示，目前大陸國內5G基地台已經超過24萬個，其中中國移動5G基地台近14萬，中國電信與中國聯通合建的5G基地台超過10萬個。此外，中國移動計畫在年底讓5G基地台規模超過30萬，而中國聯通和中國電信也將在站址和頻譜資源上進行共建共享，力爭今年完成大陸全國25萬個基地台的建設任務。

苗圩更指出，結合疫情防控，5G已經打造了3個典型使用場景：第一，在疫情最緊張的時候，大陸抗疫專家鐘南山透過5G視訊遠端連線，為5個危重病人進行遠端會診，透過5G傳輸了影像資料，非常清晰，這對於診斷和救治發揮了積極作用。

第二，「部長通道」上大陸國務院相關部委負責人透過網絡視訊方式接受採訪，受訪者雖然和記者相隔一段距離，但近在咫尺，這種視訊連線是通過5G＋4K／8K高清顯示來實現的。苗圩在螢幕前接受採訪時說，雖然螢幕很大，但是畫面非常清晰、真切。

第三，今年大陸全國兩會期間，新華社等媒體開始用全息方式和代表進行了視訊連線。

苗圩說，這三個場景說明瞭隨著大陸設施建設和基地台增多，人們對5G的使用也越來越多。

(旺報 )