在香港上市的大陸綜合電商平台美團點評，25日港股收盤後公布2020年第一季財報，其虧損達人民幣（下同）15.79億元，較上年同期虧損14.33億元略有擴大。

香港信報報導，美團財報顯示，2020年第一季的收入達167.54億元，較上年同期下跌12.62％。按非國際財務報告準則，首季經調整虧損淨額2.16億元，較上年同期經調整虧損淨額10.49億元收窄。

美團表示，自今年1月下旬以來，疫情對該公司包括餐飲、酒店及其他本地生活服務等商家的日常營運造成嚴重影響，繼而對其第一季的業務造成下行壓力。餐飲外賣以及到店、酒店及旅遊等業務，在需求端以及供給端方面均面臨重大挑戰。

財報顯示，第一季，美團的餐飲外賣業務的交易金額較上年減少5.4％降至715億元。餐飲外賣日均交易筆數年減18.2％降至1,510萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值較上年同期增長14.4％。收入較上年減少11.4％降至95億元，經營虧損7,090萬元。

到店、酒店及旅遊業務收入較上年下降31.1％至31億元，經營溢利按年下降57.3％至6.8億元。新業務及其他分部的收入年增4.9％至42億元，經營虧損14億元。

美團稱，展望今年餘下時間，預計包括持續的疫情預防措施、消費者對線下消費活動的信心不足，以及商家關閉的風險等因素，將繼續對其業務表現產生潛在影響。

(工商 )