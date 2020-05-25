台灣智慧音箱市場新冠軍誕生，台灣大於25日宣布，由台灣大獨賣的Google Nest Mini中文化智慧音箱，銷量於5月累計突破12萬台，雄踞台灣電信業智慧音箱銷售冠軍。

台灣大表示，銷售智慧音箱是台灣大進入智慧家庭市場的第一步，該公司未來將積極擴大智慧家庭生態系，推出全新服務，並預計下半年正式亮相。

台灣大表示，Nest Mini熱銷，主要因為台灣大的通路資源與Google的AI技術，在地化程度高，應用服務開發迅速。根據台灣大內部資料顯示，Nest Mini特別受到關注科技潮流的45歲以下男性喜愛，其次為年輕育兒族。所有功能當中，又以「聲控播音樂」最受歡迎，其次為「處理生活大小事」的實用功能，例如詢問天氣、長輩利用定時提醒功能設定吃藥時間等，至於「語音指令控制智慧家電」則名列第三。

另外，台灣大整合集團資源祭出行動與光纖上網的「好速系列」專案，帶動Nest Mini銷售量穩定成長。台灣大強調，銷售智慧音箱進入智慧家庭市場的第一步，後續如何更貼近「Smarter Home」訴求、提供消費者更便利的使用體驗，才是致勝關鍵。台灣大也積極擴大智慧家庭生態系，將推出全新服務，預計下半年正式亮相。Nest Mini除了基本生活問答、聽音樂功能，也持續整合市售智慧家電裝置，包括視訊電話手機應用程式Google Duo，提供免費語音通話功能，用戶在個人手機端安裝Google Duo應用程式，且登入個人Google帳戶，並於Google Home應用程式中完成綁定，就能透過Nest Mini進行語音通話。

另外，在炎夏將至之際，Google助理也與知名日系家電品牌持續整合，諸如日立變頻冷氣機、除濕機，以及Panasonic旗下空調及家電產品等，只要對著Nest Mini說「Ok Google，啟動空調」，即可免動手開啟空調，省去尋找遙控器的時間。台灣大指出，MyMusic 為了讓用戶體驗「不只音樂，還有更多」的聲音服務，今年上半年引進隨選隨聽網路節目「Podcast播客」，囊括音樂資訊、產經時事、養生育兒、體壇賽事、星座命理、科普文教與職場趣談等多樣類型，用戶亦可透過Nest Mini聲控點聽Podcast節目，大幅提升宅家娛樂與學習的便利性。

(工商 )