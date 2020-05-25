業績與新進人數成反比。壽險業登錄業務員人數持續增加，據壽險公會統計，前4月增加逾5千人，且因疫情造成無薪假或失業人口增加，報考業務員人數卻未受疫情影響，每月一、二千人想拿壽險業務員執照，但壽險業者表示，真正的考驗在下半年，因為登錄人數一直增加，若沒有業績及收入，恐也會出現業務員「大脫退」。

壽險公會統計，前四月壽險新契約保費3,118億元，比去年同期大幅衰退38.8％；其中壽險公司業務員業績貢獻1,251億元，比去年同期衰退31％，業績少565億元，代表業務員收入亦少了20～30億元；傳統保險經代前四月業績314億元，亦比去年少了13％。

銀行保經代前四月新契約業績1,553億元，比去年同期少了1,334億元，衰退更達46％以上，但銀行保經代多為理專登錄，不賣保單，還可銷售基金、債券等，收入未必大幅減少。

壽險業者表示，上半年業績差有三大原因，一是年初責任準備金利率降1碼（0.25百分點），保費已比2019年貴，二是新冠肺炎疫情讓業務員不能上門拜訪保戶，客戶也減少到分行，三是資本市場波動，壽險業宣告利率不斷調降，利變壽險賣相不佳。

7月1日壽險責準利率還要再降，再加上死亡保障門檻、宣告利率平準機制、契約服務利潤（CSM）不得小於零等，短年期儲蓄險將無法設計，全數將停售改款，原本市場預期5、6月可能有保單停售效應，但壽險業者表示，5月依舊「冷清」，不太像往年停售前一個月就會「預熱」的跡像，擔心5、6月只是小幅回升，但上半年依舊是保費懸崖。

但可能在景氣不明時，想多一張證照傍身，今年前五月壽險公會的業務員考試人數完全不受疫情影響，反而有成長趨勢，壽險登錄業務人數亦持續增加，4月底已有39萬5,566人，其中壽險公司業務員22萬6,394人，比去年底增加961人，增加人數最多的是保代業務員，前四月增加2,645人，逾8.53萬人，保經業務員則有8.38萬人，增加1,489人。

(工商 )