幸運得主是誰！109年3、4月統一發票25日開獎，中獎發票7-ELEVEN(統一超商)和全家共開出5組特別獎1000萬元，其中，最幸運的得主在7-ELEVEN新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲，就中了千萬元大獎。

7-ELEVEN有3位幸運兒獲得1000萬元大獎，得主分別是新竹縣新豐鄉的明大門市購買81元的義大利麵和茶飲；新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲；另外台北市文山區的新萬隆門市購買35元零食。全家便利商店共開出2組， 1位得主在樹林龍興店花費55元購買飲料中獎，另1位消費者則是在土城寬樺店，花費39元購買泡麵。

超商花15元買茶飲，中統一發票1000萬元大獎。 （圖／報系資料照）

在特獎200萬元部分，統一超商共有3位得主；1人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市購買60元的微波冷凍品和飲料；另1位在屏東巿的永大門市共花64元買飲料；還有1人則在高雄市岡山區昶林門市購買100元的遊戲點數。

雲端發票專屬獎百萬得主部分則是有 2位幸運兒，1位在新北市永和區元坊門市，花費100元購買經典奮起湖便當和茶飲，1人則是在苗栗縣頭份市東尚門市購買CITY CAFÉ花費42元中獎。全家特獎200萬元則是開出1組，這位得主在台中水莊店，花費25元購買泡麵幸運獲獎。

3、4月統一發票千萬獎號91911374。 （圖／網編組製）

這次特別獎（1000萬元）獎號為「91911374」，特獎（200萬元）獎號為「08501338」，頭獎（200萬元）獎號為「57161318」、「23570653」、「47332279」，增開六獎獎號為「519」。領獎期間自109年6月6日至9月7日為止。

財政部也表示，1、2月特別獎發票仍有7張未兌領，其中有一位幸運兒是在Uber eats訂餐，餐費加總外送費僅合計225元；另有一張是在台南，花費12元買一包抽取式衛生紙就中獎千萬，至於特獎200萬部分仍有4張未領，消費金額最小的也開在台南，金額為53元，購買麵包和茶飲，1、2月統一發票各別獎項中，特別獎（1000萬元）號碼12620024，特獎（200萬元）獎號39793895，民眾記得趕緊再翻翻自己的錢包，說部定有機會成為獎金得主。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)