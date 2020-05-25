威力彩獎號出爐了 頭獎上看5.4億元 20:542020/05/25 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚威力彩頭獎也飆破5億元，上看5.4億元，吸引民眾買氣。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩目前已連摃29期，今晚再次開獎，台灣彩券預估，今晚威力彩頭獎也飆破5億元，上看5.4億元。今晚所開出的獎號：第一區為：03、04、14、18、28、29。第二區為：04。 (中時電子報) #威力彩 #今晚 #獎號 #出爐 #頭獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同董事會提名人選出爐 公司、市場派都上榜 09:152020/05/21 財經 力挺中小企業 台灣之星「多門號」優惠出爐 11:022020/05/21 財經 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 14:502020/05/21 生活 全台雨量預測圖出爐 氣象局曝哪裡雨最狂 15:332020/05/21 生活 視察麻豆淹水明星災區 黃偉哲：慎防今晚豪大雨 17:092020/05/21 生活 《電腦設備》研揚元智合辦智慧城市競賽 得獎名單出爐 17:222020/05/21 財經 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 21:322020/05/21 生活 振興券如何發 蘇揆今晚有暗示 22:002020/05/21 政治 威力彩頭獎衝破5億 這3生肖財運最旺 06:542020/05/25 生活 快來對獎！3、4月統一發票千萬獎號91911374 13:342020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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