日本政府25日正式宣布解除東京、千葉、神奈川、埼玉縣等1都3縣及北海道的「緊急事態宣言」。日本為了對抗新冠肺炎疫情，自4月7日宣布進入緊急狀態，至今逾1個月半，終於全境解除宣言。限制外國旅客入境措施仍將維持至6月底。

安倍在記者會上感謝日本國民說，「在沒有罰則，不能強制禁止民眾外出的情況下，僅經過1個半月，就能讓這波疫情終結，展現出『日本模式』的力量。」

安倍表示，今後將階段性重啟社會經濟活動。例如，6月起的職棒賽將重新開放觀眾入場；演唱會等活動自5月25日將允許100人或50%的觀眾入場，之後逐步擴大到1千人、5千人等。日本職棒隨後宣布，本季球賽將於6月19日開幕。

針對疫情較嚴重的東京都、千葉、神奈川、埼玉縣等1都3縣及北海道之間的往來，仍要求民眾要盡量避免，6月19日起才完全解禁。

安倍也提醒民眾，新冠病毒仍然存在，應警戒第2波、第3波的疫情發生。他強調，「若確診者的增加速度再度升高的話，可能發布「第2次緊急事態宣言」。

日本政府為了刺激經濟，27日將在內閣會議上決定規模達100兆日圓的第2次修正預算案，加上4月的第1次修正預算案的總額突破200兆日圓（約台幣56兆4千8百億元）。

安倍強調，「刺激經濟方案占GDP的4成，是空前絕後的規模。在這百年1次的危機中，將以全球最大的紓困對策，守護住日本經濟。」日本為減輕店家的房租負擔，將創設最高達600萬日圓的補助金。為振興地方經濟，預定將「地方創生臨時交付金」提高到2兆日圓。

日本許多民眾對終於可以上班、上課，生活可以逐漸步入正軌表示歡迎，但也有不少人擔心解禁後會有第2波疫情來襲。《朝日新聞》23、24日做的全國電話民調顯示，約9成的日本民眾仍擔心疫情會再度擴大。

(中時電子報)