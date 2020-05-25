全國人大擬訂立「港版國安法」，影響港元匯價走弱。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤25日表示，此消息短期將為投資者帶來憂慮。不排除部分資金會在短期內，因憂慮或種種因素而撤離香港。但與此同時，隨著中概股可能回到香港上市，會有更多資金流入。

香港經濟日報報導，汪濤25日在記者會上表示，外資是否撤離香港，須視乎政策的執行情況，而消息才公布數日，目前看不到有資金撤出。更重要是，過去數十年有大量資金停泊香港，香港金管局也有充裕的外匯存底，應付資金短期的流入流出，相信香港聯繫匯率制度不會受明顯的挑戰。

而在人民幣部分，汪濤認為，人民幣不會出現大幅貶值，維持人民幣兌美元今年在7水準上下浮動的預測。她解釋，在全球經濟動盪的情況下，中國更期望穩定人民幣匯價；同時中美首階段貿易協議仍在執行中，維持人民幣匯價穩定是協議的重要內容之一。

另外，瑞銀投資銀行中國策略主管劉鳴鏑分析，即使沒有「港版國安法」，中港股市也已屆回調的時候，因為企業第二季度業績難以快速復甦，但受「港版國安法」消息影響，在情緒上加強了回調幅度。

(工商 )