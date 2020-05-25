網球國手謝政鵬的女友去年在文化大學門口遭到公車撞死，而謝政鵬今晚突然在臉書上發文留下「最終我還是崩潰了…」的貼文，可以看出他至今還是無法走出傷痛，字字句句都透露著對女友的思念。

謝政鵬是網球名將謝淑薇的弟弟，去年2月謝政鵬的女友在文化大學門口過馬路時，因為公車司機的疏忽，而慘死輪下，當時謝政鵬人在法國馬塞比賽，得知噩耗後悲傷回應，「說好等我的」。

今晚謝政鵬在臉書上發文懷念女友，他表示，自己真的崩潰了，本來要去太魯閣卻開到了大溪，2年沒到大溪，上一次就是跟女友一起來，因為女友說那是第一次和異性離開台北出去玩，所以謝政鵬特別記得這一天，「妳還特別訂了男友日每年的今天一定要出去玩」。

謝政鵬透露，自從出事過後就沒再來大溪拜拜，以前看爸爸開車去北海岸時經過龍巖，都會遠遠望著，原來那是他想念阿婆的方式，這一年他也都會像這樣靜靜的看著那裡。但最後他悲痛地表示，「今天到了廟裡拜拜點燈以後最後我還是崩潰了，我的淚就這樣莫名的流下來停不了，留下的人真的活得好累...」。

(中時電子報)