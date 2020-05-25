中國人民銀行（大陸央行）25日發布的資料顯示，截至5月15日，大陸金融機構平均存款準備金率為9.4％，較2018年初已降低5.2個百分點；其中，大型銀行存準率為11％，中型銀行為9.0％，小型銀行為6％。

人行網站發布新聞稿稱，降準導致的人民銀行資產負債表收縮，不但不會使貨幣供應量收緊，反而具有很強的擴張效應，這與美國聯準會等發達經濟體央行減少債券持有量的「縮表」是收緊貨幣正相反。主要原因是，降低法定存款準備金率，意味著商業銀行被央行依法鎖定的錢減少了，可以自由使用的錢相應增加了，從而提高了貨幣創造能力。

2018年以來，人民銀行12次下調存款準備金率，共釋放長期資金約8兆元（人民幣，下同）。其中，2018年4次降准釋放資金3.65兆元，2019年5次降準釋放資金2.7兆元，2020年初至5月3次降準釋放資金1.75兆元。

(旺報 )