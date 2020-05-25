日本職業女子摔角選手木村花，驚傳23日在家中輕生，年僅22歲，警方查到木村花的主要死因是因為長期遭受網路霸凌。日本桌球名將水谷隼等眾多好手留言不捨，甚至水谷隼選擇用無視的方式來面對網路霸凌事件。

出身於摔角界，但成名於演藝圈的木村花，但在《雙層公寓》的實境秀節目中卻因為與另一演員發生衝突導致被網友們謾罵，還有更狠毒的網友叫木村花去死，這些羞辱的字眼造成木村花龐大壓力，最終走向輕生這條路，讓日本體壇、娛樂圈和政界震驚不已。

水谷隼表示，自己也曾碰到這種情況，網友留言說看你很不爽、不喜歡你的話語，即便什麼都沒做也會成為被攻擊目標。談到如何面對網路霸凌，水谷隼無奈說只能忍氣吞聲，如果逃避不了的話就乾脆不要上網，雖然會被嘲諷，但眼不見為淨。

日本18歲花式滑冰好手本田真凜表示，雖然告訴自己別在意外界的眼光，但比起眾多誇讚的話語，有可能一句中傷的話就會造成無法彌補的傷痕。

日本女子跳台化雪世界冠軍高梨沙羅強調，言語有時候有著治癒的神奇力量，但同樣有著如同利刃的殺傷力，一句話對於聽到的人會有不同的影響，所以任何人在說話前，那怕一瞬間都要仔細想一下對方的感受才對。

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