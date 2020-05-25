聖心女中歡慶建校60周年，校友齊分享聖心故事，傳承聖心之愛。由校友知名藝人曾寶儀、主播溫淑梅和張珮珊、台北市建築師公會法益委員會委員林欣億、Story Wear有記憶的故事衣品牌創辦人陳冠百、北美三毛文化旅遊研究會主席陳天慈等人分享在聖心故事，傳承聖心之愛。

聖心女中為1960年6月由康恩德修女帶領孫知微修女、江澤裕修女、陳瑞璋修女、胡娟秀修女來台建校，至今已建校60周年，許多聖心學子，實踐聖心5大項教育目標，融入信仰的生活、重視智慧的價值、建立互愛的團體、關懷社會的行動、尊重自由的發展，從中得到滋養，也在聖心的園遊會、各項慈善愛德活動，以及美感教育等得到深刻的啟發。

知名藝人曾寶儀分享個人經驗，她表示自己非常慶幸學生時期的開心、不開心在聖心都發生，沒有因為做了古靈精怪的行為，被歸類為怪胎或壞學生，頂多被認為有點難搞，於是得以保有自己，並在過程中、事後學習到反省的能力，慢慢成長為獨一無二的自己。

(中時 )