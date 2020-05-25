羽球2020年世界巡迴賽賽事受到新冠肺炎影響停擺，所幸疫情有趨緩，近日世界羽聯（BWF）公布下半年賽程安排，為超級系列300的中華台北羽球公開賽，成了復賽後第一指標，不過疫情衝擊下對產業影響相當大，使得賽事面臨經費籌措困境。

中華羽協今天透過新聞稿表示，須於5月底前向BWF提交台北羽球公開賽計劃及章程，6月初BWF將公布賽事報名資訊，憂心今年台北公開賽能否如期舉辦，事前籌備會議已超前部署，將防疫計畫呈交教育部體育署與中央疫情指揮中心進行評估指導，一切將遵從國家政策決議。

羽協補充，賽事籌備面臨企業贊助嚴重減少、加上疫情室內活動觀賽人數受限，更影響門票收益；且國際裁判薪資調漲及檢疫隔離相關費用支出，對協會無疑是雪上加霜難以負荷，外國選手、教練及工作人是否能順利入台參與賽事也是問題所在。

羽協秘書長李侑龍透露，外籍選手如果來自疫情較穩定的國家，抵台後需要先隔離5天，假如是從疫情較嚴重的國家準備來台參賽，必須先隔離14天才能視身體狀況參賽，更嚴重的話恐怕也會拒絕入境，而選手隔離期間的住宿費、餐賽也得自行負擔。

綜觀以上考量，中華羽協認為會影響台北羽球公開賽能否如期舉行，目前待主管機關指導確認後中華羽協將對外說明。

(中時 )