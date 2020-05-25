新北市環保局今邀集營建廢棄物回收再利用協會召開協調會，研議解決方案。

新北市營建廢棄物回收再利用協會理事長張簡家成，代表業者向環保局提出訴求。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

針對裝潢廢棄物處理問題，新北市環保局今邀集營建廢棄物回收再利用協會召開協調會，研議解決方案；環保局表示，根據環保署行政建議，將依《廢棄物清理法》向業者提出「一法四原則」，全力協助上、下游業者恢復廢棄物處理產業鏈的穩定。

環保局表示，過去棧場常因違規堆置、貯存及轉運廢棄物等問題，遭稽查處分，甚至有少數不肖業者，以低價承攬裝潢廢棄物清除業務，卻任意棄置、掩埋或露天燃燒，造成環境汙染，近期也有少數不法業者，謠傳市府以整頓五股垃圾山為名義，強力稽查、盤查相關業者，煽動同業停業，導致上游裝潢廢棄物清運市場混亂。

環保局今邀集20多位業者到場，研議解決方案，盼儘速恢復市場穩定，環保局承諾「 打擊非法棄置汙染，是政府的責任」。

會中，環保局提出「一法四原則」，除了要求業者依《廢棄物清理法》申報管理，包括落實營運紀錄、按月網路申報、來源去向分明、分類貯存標示等，也要求業者營運時須維持場內環境，包括「揚塵不逸散、泥水不外流、環境不髒亂、不露天燃燒」等基本規範。

環保局坦言，裝潢廢棄物清除市場，仍面臨砂石棧場定位不明、部分法令規定嚴苛、去化處理管道有限等問題，對此市府已組成專案小組稽查管理、輔導合法化，盼透過公、私協力，輔導業者建構更加健全、可長可久的營運體系，也期待中央、地方與民間，共同解決裝潢廢棄物處理問題，共同守護環境。

(中時 )