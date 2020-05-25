草爺邀請顏寬恒拍攝新歌MV。（顏寬恒服務處提供／陳淑娥台中傳真）

顏寬恒拍攝《兄弟你說》MV，飾演黑社會大哥角色，扶了被打年輕人一把。（顏寬恒服務處提供／陳淑娥台中傳真）

前立委顏寬恒25日身著黑西裝，帶著一票小弟現身在台中樂成宮旱溪媽祖廟，讓人以為是不是改行了？原來是受邀擔任youtuber「含羞草日記」團長含羞草（草爺），為新歌《兄弟你說》拍攝MV，面對鏡頭一點都不生澀，殺氣騰騰頗有架勢，現場吸引許多民眾駐足圍觀。

顏寬恒服務處表示，顏寬恒在一次的棒球賽事場合認識草爺，由於草爺要出新歌《兄弟你說》，認為顏寬恒外型適合演大哥，所以就熱情贊助演出，今天共拍了兩場，大約10分鐘左右，拍拍MV也不錯，讓大家認識更多元的顏寬恒。

在草爺《兄弟你說》MV劇情中，顏寬恒飾演黑社會大哥，今天他帶著一票小弟殺氣騰騰，看到年輕人挨揍，立刻扶他一把並給他信心，頗具大哥架勢。

顏寬恒說，雖然卸下立委職務後，但仍繼續深耕基層，服務選民不打烊，不論他擔任何種角色，都會貫徹「以民優先、與民同在、為民服務」的精神。

草爺則說，「歌曲《兄弟你說》是一首江湖味很重的歌，也很符合自己的心境，這次拍攝主要場景選在近2百年歷史樂成宮旱溪媽祖廟前，現場也吸引了許多粉絲駐足圍觀。

(中時 )