109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天熱鬧開打，因受新冠肺炎疫情影響，導致國內外網球賽事自3月中旬全數暫停，國際網球總會（ITF）更在先前宣布所有國際賽事至7月31日後才會恢復正常，也讓這場賽事顯得格外珍貴。

中華民國網球協會配合政府防疫政策，於3月辦完美傑仕OPI盃全國青少年錦標賽後即暫停所有國內賽事，如今國內疫情逐漸穩定控制，中央疫情指揮中心逐步放寬防疫措施，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，只要民眾在維持個人防疫措施的狀態下，就能放心參與各項戶外活動。

中華民國網球協會顧及國內選手權益，即使在國際賽事都停擺的階段仍不停歇，積極與教育部體育署協調、籌辦一系列的球星防疫盃賽事，舉辦「109年球星防疫盃全國網球錦標賽」提供國內頂尖好手競技交流的機會，更祭出總獎金高達50萬元禮遇，希望減輕職業選手無法參加國際賽事也沒獎金收入的燃眉之急，並幫助選手透過訓練與實戰經驗，一步步找回比賽手感。

本周球星防疫盃報名踴躍，由「李家軍團」李亞軒、李冠毅、李亞芯領銜，加上許育修、何承叡、林翰智、葛藍喬安娜、楊亞依、李冠儀等好手都將同場競技，今天進行男子會前賽及會外賽第一輪，來自高雄市新莊高中的林南勳以遞補資格參賽，自會前賽一路過關斬將，先是以8比0完封會前賽頭號種子李和峻，再以8比3力退國立體大的宋韋成挺進會外賽，會外賽再以4比0、4比1擊敗同校的顏維廷，明將和陳楷沁爭奪晉級會內賽的門票。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽配合國家防疫規定及臺北市網球中心防疫措施，選手、教練與家長一律採用實名制入場，選手除了在場上進行比賽外，下場時務必全程配戴口罩並保持安全社交距離。

(中時 )