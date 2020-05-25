裕隆納智捷男籃領隊孟慶杭25日突然無預警出現在WSBL場邊，沒想到他來現場並非講WSBL的事情，而是SBL裕隆男籃的史上創舉！在孟慶杭親自宣布下，前達欣總教練「Coach邱」邱大宗確定接下裕隆執行教練，成為隊史首位非裕隆體系出身的教練。

「會找邱大宗的主因，就是希望我們還可以更好，我知道李啟億上季做得不錯，不過我認為邱大宗的歷練豐富，才會如此『破格』找他領軍，畢竟他是第一次並非裕隆體系出身的教練，」孟慶杭表示，「畢竟我認為邱大宗的肚子裡面真的有東西。」

孟慶杭表示，邱大宗將於6月1日正式上任，因為當天剛好也是裕隆恢復訓練的日子，一切訓練將以邱大宗為主，「李啟億、蔡福財與周士淵仍是我們教練團成員，在確定邱大宗來接之前，我有跟李啟億討論過，他給我蠻正面的回應，也希望從邱大宗身上學東西。」

這是裕隆男籃自從1965年6月成軍以來，首次找來非裕隆體系出身的教練領軍，不過邱大宗擁有中華職籃、大陸CBA與NBL、SBL等聯賽球隊執教經驗，如今來到裕隆執教，相信能帶給裕隆全新氣象，孟慶杭說：「我們現在男女籃教練都姓邱，可說是『雙邱』。」台元女籃本季也換邱啟益領軍。

孟慶杭也針對最近謠傳裕隆集團虧損嚴重，可能影響到經營球隊的風聲做出回應，「我想那些都只是帳面上的數字，我們集團的現金流不受影響，所以外界無須擔心。」

(中時 )