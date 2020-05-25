行政院擬編列400億元發放振興券，新北市議員葉元之今在議會質詢時指出，新北市應搭配中央抵用券，加碼發放消費券，才有利爭取這塊400億大餅；對此經發局長何怡明表示，正與商圈討論折價方案，但方式還要評估；觀旅局長張其強則表示，將針對都會區旅館消費者提供住宿補助，盼提高住房率。

葉元之指出，新北市在防疫及紓困階段「超前部署」，幫市長侯友宜贏得不少掌聲，但是到了振興階段，卻是「超慢部署」，到現在都看不到具體方案；近期多名店家反應生意下滑4至5成，還有商務旅館嘆住房率僅剩1成，振興經濟刻不容緩。

葉元之表示，台中花600萬發放商圈券，高雄編列5000萬，針對商圈、夜市，推出消費券、抵用券，桃園發500元或1000元消費券、花蓮則針對旅行社推出3萬至7萬元獎勵金，「不少縣市都加碼推出消費券，大餅恐被其他縣市搶走」。

葉元之建議，新北市府可配合中央振興券，再加碼發消費券，例如消費者花中央振興抵用券1000元，新北市再加碼100元，效果快又全面，也可產生磁吸效應。

對此何怡明說，會與商圈討論針對中央振興券加碼提出優惠，以折價券方式為主，但形式上還在評估；張其強指出，將針對民眾提供住宿補助，新北近期也會推出「OK旅遊」新型態安全旅遊。

(中時 )