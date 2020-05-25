美律去年下半年起營運就受到客戶轉單、中美貿易戰，今年上半年COVID-19疫情也影響供應鏈與需求，不過美律在25日法說會中預期，毛利率高的TWS耳機下半年在客戶積極推出新品下，訂單能見度已達兩個月，買氣有機會回溫，更看好打入手機品牌TWS耳機供應鏈後，明年TWS耳機出貨量可望大幅成長。

美律去年第三季起便因為中美貿易戰，以及未能搶下客戶衝量的新品代工訂單雙重影響，導致去年下半年表現不佳，而今年上半年先是飽受COVID-19疫情打亂供應鏈、後有疫情衝擊需求，首季獲利不佳，美律也在先前的財報法說會中指出，第二季營收比首季好轉，可是仍不如去年同期。

美律在25日的法說會中表示，第二季出貨都是舊產品，對營收貢獻最大的娛樂用頭戴耳機第二季訂單明顯好轉，表現或許有機會優於去年第四季，然而客戶庫存水位偏高，也讓目前看得見的下半年訂單展望不佳，未來客戶下單狀況仍有待觀察。

美律進一步表示，TWS耳機第二季狀況明顯受到疫情影響，不過在下半年客戶有多款新品上市下，訂單能見度已達兩個月，下半年有機會回溫，相較之下，遊戲用耳機訂單不受疫情影響，上半年需求穩定，看好兩大遊戲主機業者都會在年底推出新世代主機，有機會帶動遊戲用耳機出貨成長。

另外美律也指出，歐美各國實施的居家禁令、在家上班、遠距教學，讓美律也成為受惠者之一，附麥克風的企業用耳機上半年出貨量大增，下半年展望也很好，客戶不停追加訂單。

目前美律營收占比最高的產品還是娛樂用頭戴耳機，TWS耳機營收貢獻度排名居次，TWS耳機客戶多是專業耳機品牌，美律預期今年TWS耳機全年營收貢獻度不到100億元，但是今年稍晚可望新增的手機廠商TWS耳機訂單，將能帶動明年TWS耳機營收大幅增長，不過，原先預期，今年下半年TWS耳機營收就可超過娛樂用頭戴耳機的進度，受到疫情影響而落後。

(工商 )