美國白宮於本月21日發布「美國對中華人民共和國戰略方針」報告，提及美國對臺提供武器的性能與數量完全視中共所構成的威脅而定，外交部今天表示，感謝川普政府上任以來以具體行動履行對我國的安全承諾，包括本月20日宣布售予我國價值1.8億美元升級版的MK48型魚雷。

外交部發言人歐江安表示，美國白宮21日發布的報告中，重申《臺灣關係法》對我國的安全承諾，並指出北京因未能遵守相關公報承諾，持續大幅擴軍，迫使美方持續協助臺灣軍方維持可信的自我防衛能力，以嚇阻侵犯並確保區域和平與穩定。

她說，戰略報告另提及1982年「雷根備忘錄」內容，明確指出「美國對臺提供武器的性能與數量完全視中共所構成的威脅而定」，展現美方一貫堅定維護臺海和平的立場。

外交部感謝川普政府上任以來持續不斷以具體行動履行《臺灣關係法》及「六項保證」對我國的安全承諾，包括本月20日宣布售予我國價值1.8億美元升級版的MK48型魚雷。

歐江安指出，美國對臺軍售對強化我國自我防衛能力、增進國家安全、建構穩定的兩岸關係、維護臺海的和平與繁榮，以及保衛臺灣的民主制度及自由生活方式均極具重要意義。未來我國政府將繼續深化與美國的合作及安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

(中時 )