一名南韓男子A先生與女友交往長達3年，但因為女友堅持「婚前守貞」，所以就算2人一同出門旅遊過夜，也僅有牽牽小手。然而2人分手後不久，A男竟收到前女友即將結婚的喜訊，而且還是「奉子成婚」，讓他大感崩潰。

根據韓媒《Insight》報導，A男先跟女友交往長達3年的時間，但期間內女友一直堅持在婚前保持貞潔，所以2人除了牽手，什麼逾矩的事也沒做，就連3次的旅行中，也完全沒有因為美好氣氛就做出更多的親密舉動。

雖然A男為了彼此美好的未來謹守這些舉動不逾矩，2人最終仍宣告感情終結。分手後一陣子後的A男好不容易挺過失戀的陰霾，卻又在此時聽到讓他崩潰的消息，他的那名堅持「婚前守貞」的前女友，竟然要「奉子成婚」！A男的故事被分享在網路上後，許多網友都替他的遭遇感到心疼。

報導中也指出，2015年時南韓曾對200名20代的男女進行「與戀人同居、性關係態度」的相關調查，其中有49.5%的人認為不用「婚前守貞」。

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(中時電子報)