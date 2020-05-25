日本演員石原聰美（原譯：石原里美）螢幕上亮麗纖細，其實剛出道的她也有嚴重嬰兒肥，後來靠運動、飲食才達到完美身材，其中一個減重祕密武器竟然是白蘿蔔，白蘿蔔好在哪？哪些人不能多吃？

石原聰美除了大量食用蔬菜、多喝水，她還曾對日本媒體透露，特別喜歡用白蘿蔔泥拌烏龍麵吃，還會研發一些創意口味的配料，像是在白蘿蔔泥中再加入紅蘿蔔和生薑，好吃又有豐富纖維質。

其實白蘿蔔一向被稱作「平民人參」，不只白色的肉本身，從葉到皮也都有營養價值。日本習慣生吃蘿蔔泥，中式料理則用在煮排骨湯、滷牛肉，或是做成菜頭粿、蘿蔔絲餅。究竟怎麼吃比較好、生食熟食差在哪？

白蘿蔔屬於十字花科蔬菜，熱量極低並富含膳食纖維，一根白蘿蔔（約350克）大約只有61卡熱量。除了含有鈣、鎂、鉀、銅等礦物質，維生素C含量甚至比蘋果、芒果、梨等水果還多，一整根白蘿蔔能提供124%的每人每日維生素C建議攝取量。

十字花科蔬菜本來就以抗氧化、抗癌功效著稱，蘿蔔皮富含的蘿蔔硫素（Sulforaphane），更是十字花科蔬菜裡最有益健康的化合物之一，可促進人體免疫機制，誘發肝臟解毒酵素的活性，保護皮膚免於紫外線傷害。

民間俗諺還有「冬吃蘿蔔，夏吃薑」的說法，冬天吃過多熱的食物，容易造成體質燥熱，白蘿蔔葉也能生津去火，促進腸胃蠕動。

不過白蘿蔔並不是吃愈多愈好，尤其是有甲狀腺問題的人要避免過量食用。 2006年發表在期刊《Indian Journal of Experimental Biology》的一份研究顯示，研究人員以煮熟的白蘿蔔餵食小白鼠，發現長期下來，小白鼠出現近似甲狀腺功能低下的情況。

白蘿蔔低卡高纖，但也不宜食用過量。（圖片來源：pixabay）

而以中醫觀點來說，白蘿蔔偏涼，平時說話小聲無力，容易疲累，走路會喘，臉色蒼白，頻尿腹瀉等「氣虛」體質的人，不要吃太多。

至於生的白蘿蔔，含有少量芥子油，確實能開胃、幫助消化，所以日式常見白蘿蔔泥、蘿蔔絲以及醃蘿蔔等吃法，但中醫認為生食更不適合虛寒體質，尤其不要在冬天多吃。

白蘿蔔最好拿起來有沉甸甸的感覺，太輕的多半是「空心蘿蔔」，口感不佳。也能用手指輕彈一下蘿蔔，聲音輕脆的品質比較好。

買回來的蘿蔔立即烹煮食用最新鮮，如果要存放，可以洗淨削皮，放進冰箱冷藏2～3天，但風味及口感會漸漸變差。

(中時電子報)