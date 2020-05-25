美國疾病控制和預防中心（CDC）警告，新冠肺炎疫情導致餐館大規模關閉，老鼠等齧齒類動物因食物遽減陷入飢餓，以致在覓食的時候變得越來越具有攻擊性。

新加坡《聯合早報》25日報導，CDC網站稱，餐館的食物和廢棄物是老鼠重要的食物來源，疫情讓許多餐館歇業，老鼠被迫尋找新的食物來源，從而表現出更多不穩定行為。美國不少地區報告，老鼠等齧齒動物活動有所增加。

疫情期間，老鼠給美國多個城市帶來困擾。美國全國廣播公司（NBC）報導，3月至4月的30天內，首都華府特區接到近500個與鼠類有關的電話。同一時期巴爾的摩接到1萬1千個電話或網上求助。芝加哥也發現鼠輩們在尋找食物時「行為怪異」。

《芝加哥論壇報》報導稱，一家蟲害防控公司的負責人維拉米爾表示，「當牠們覓食時，人們更容易注意到牠們，老鼠攜帶疾病，而且極不雅觀，所以這是件大事。人們要採取措施，讓老鼠遠離家園。」

(中時 )