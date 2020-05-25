受新冠肺炎疫情影響，台北捷運不僅搭乘人數逐月遞減，不只業外營收也大幅下降，與市府減收租金等政策的重重打擊，北捷截至4月與去年同期相比，虧損近10億，北捷預計在兩周內，向柯市府提出紓困計畫，盼能補助租金比例50％，捷運系統財產租金減半紓困申請，目前細節規劃中。

根據統計，北捷去年平日每日運量約210萬人次，從今年1月起運量遞減，1月運量較去年同期遞減17％營收減少2.53億元，2月遞減19.9％營收少0.56億元，3月減少22.3％收入減少2.77億元，3月的至今，每日平均運量約160萬人次

北捷總經理沈志藏表示，北捷去年1到4月運輸本業虧損0.86億，業外（包含附屬事業等）盈餘7.82億，合計盈餘6.96億，而對比今年同期1到4月運輸本業虧損11.07億，業外（包含附屬事業等）盈餘6.38億，合計虧損4.69億，因此總計虧損約10億。

沈志藏強調，現在除了運量營收減少外，加上業外廣告及租金收入也降低，是雙重打擊，交通部明確指出，北捷主要是屬於地方機關負責，因此，北捷依減租優惠標準，兩週內擬向市府提出，捷運系統財產租金減半之紓困申請，目前細節規劃中。

(中時 )