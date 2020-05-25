施羅德環球收息債券產品總監Sriram Reddy指出，新冠肺炎為全球經濟帶來極大的影響，企業盈餘減少使得股息大減、減少執行庫藏股、政府債殖利率持續低迷。在這樣的環境下，全球信貸市場已經成為投資人更重要的收益來源。不過，全球信貸市場表現並非都一樣。有些企業表現良好，有些營收惡化，有些經濟活動則戛然而止。事實上，我們認為全球信貸市場將面臨大幅的降評與違約狀況，投資人在此時更要有彈性地去布局資金，並慎選投資組合中的發行企業。因此，這裡建議三大債券投資策略。

策略一：採防禦性布局，全球市場積極淘金。有鑒於市場仍存在不確定性，我們認為，直到我們掌握解封後的經濟狀況之前，維持防禦性的立場較為穩健。因此不論是美元還是歐元計價，我們偏好投資級債，都能找到殖利率相當具吸引力的公司債標的。

在民生必需消費、電訊傳播、醫療保健等防禦性產業中，我們了看到投資機會，而且這些產業基本上已從3月的賣壓中回復；另一個我們持續聚焦的部分，是那些擁有良好商業模式，並且是我們看好的投資主題下所受惠的企業。例如一家領先的美國科技公司、一家總部在美國的消費者產品，以及高品質釀酒商，後者尤其擁有相對高的評等，但由於潛在的降評風險又使得殖利率更高。

策略二：經濟停滯，排除風險產業以及企業。當然，我們對經濟基本面沒有完全樂觀。由於利潤和現金流面臨壓力，企業被降評的狀況也會升高。「墮落天使」的風險是一個值得擔憂的問題，目前估計最高約有2,000億美元的潛在降評。部分產業雖將受到嚴重衝擊，如能源、汽車、非必須消費產業，但整體而言我們認為降評比較是個別風險而非系統性危機。一個靈活的全球複合債策略並不會遵循基準指標去布局，而是可以靈活投資包括投資級與高收益債。這可能較適合現在的環境並精準找到投資機會，因為如果我們對企業仍抱持信心，就不會因為降評而要被迫出售。

值得一提的是，我們反而選擇性地增加景氣風險（即那些處於景氣循環風險的標的）標的，因為我們認為可以獲得足夠的風險補償。此外，我們也增持新興市場，特別聚焦亞洲高評等A級與BBB級的公司債，因為潛在上漲空間仍具投資吸引力。

策略三：以複合債彈性因應市場亂流。在3月的市場恐慌下，又再次證明一檔兼顧各類債種、且能靈活操作的複合債基金，才能幫助投資人適應變局。

以施羅德環球收息債券為例，我們的策略全球多元分散高達618個債券標的，目前約有8成配置投資級債、2成配置高收益債。投資級債中，主要投資歐元與美元計價的債券；在高收益債中，也多元分布成熟與新興市場那些我們認為基本面良好的標的。

過去兩個月以來，全球信貸市場的收益機會顯著增加，與股票開始形成對比，在不確定性持續蔓延下，目前的利差水準提供投資人相當的補償，以及非常有吸引力的收益和總報酬機會。著眼於中期的投資人，可望受惠於彈性的債券布局策略，因為透過由下而上的方式選債，讓我們在經歷這段充滿波動的時期，能夠挖掘機會同時也避免潛在亂流。

(工商 )