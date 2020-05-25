交通部長林佳龍25日透過臉書表示，他今天到高雄興達港預鑄場看見許多預鑄節塊，正是未來金門大橋的橋面，在高雄興達港完成後，就會運送到金門進行吊掛、組裝、接合。

林佳龍表示，地方盼了20年的金門大橋，曾經面臨流標、包商破產的窘境，也因為東北季風、潮差、大小金門間海流、堅硬無比的岩盤，讓施工團隊傷透腦筋。

不過，在交通部高速公路局、台灣世曦與東丕營造的努力下，林佳龍表示，在去年8月完成了最後一根基樁，下個月就可以開始吊裝接合節塊，進度相當穩健。

林佳龍指出，總長1,770公尺長的金門大橋主、邊橋，總共被切為376塊預鑄結塊，目前已經完成219塊。5/28起，將陸續運往260公里外的金門，一塊一塊、串起大小金門的聯絡道。

林佳龍表示，金門大橋預計2021年底完工通車，乘載著金門人的期盼、觀光的願景、施工團隊祝福，將可成為一條安全、高品質、讓台灣驕傲的橋樑。

(工商 )