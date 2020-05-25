日本mixi旗下的XFLAG Studio所推出的一拉一放、戰鬥RPG《怪物彈珠》與推出《比宇宙更遠的地方》、《庫洛魔法使》、《一拳超人》等多部經典作品的動畫製作公司MADHOUSE合作，推出特別短篇動畫《粉碎絕望少女∞亞米妲》。故事主軸以MADHOUSE擅長的感人題材出發，描述主角女高中生亞米妲在被外星人賦予特殊力量後，幫助身邊的人們戰勝寄生於心靈的怪獸。在疫情進入緩和、社會逐漸復甦之際，《怪物彈珠》及MADHOUSE期待藉由合作動畫，為世界帶來療癒正能量！

知名聲優潘惠美助陣 怪物彈珠《粉碎絕望少女∞亞米妲》以感動劇情溫暖人心

動畫劇情描述因負面情緒高漲而喪失自我，俗稱「絕望者」的人們正在世界各地蔓延。「怪獸」寄生於負面情緒中，會逐漸吞噬「絕望者」的理性，控制人類的行為，帶來各項災難。亞米妲被來自「宇宙特別治安維持部隊 幻創」、外表看似可愛貓咪的神秘外星人「無限X」任命為戰士，意外獲得了以想像之力作為武器打倒怪獸的能力，在逐一擊退怪獸的過程中，亞米妲卻發現摯友綺羅莉也深陷危險之中…。

短篇動畫《粉碎絕望少女∞亞米妲》刻劃了亞米妲與綺羅莉間的動人友誼，強調人與人的互相扶持，可戰勝在現代社會中容易感到的社交軟體倦怠及孤獨感。在全球疫情持續延燒，多數人僅能靠通訊、社群軟體與外界保持聯絡，容易感到孤單、焦慮的情況下，《怪物彈珠》及MADHOUSE希望以動畫無形卻強大的影響力，為世界加油打氣。

除了溫暖人心的劇情外，作品更搭配了熱血、作畫細膩的戰鬥場景，維持MADHOUSE一貫的高品質製作。動畫配樂則由新銳青春系樂團KANEYORIMASARU提供，同時邀請到曾擔任過經典動畫《獵人》主角小傑配音的知名聲優潘惠美驚喜獻聲。本次《怪物彈珠》與MADHOUSE以最高規格聯手製作全新動畫，勢必將引發喜愛動漫族群的討論熱潮，並期待後續更多作品的推出！

(影片來源/YouTube/怪物彈珠〈Monster Strike_TW〉)

前往《怪物彈珠》活動網站參與活動 即有機會獲得亞米妲限定周邊

本次《怪物彈珠》特別為了《粉碎絕望少女∞亞米妲》設計專屬活動網站，公開劇情設定與詳細角色介紹。玩家只要在6月1日之前至特設網站之按下活動專用的按鈕分享指定訊息至個人Facebook，即可填寫抽獎活動報名表單，參加限定特製周邊商品抽獎。

．《怪物彈珠》《粉碎絕望少女∞亞米妲》活動網站（5/25 19：00正式上線）：

．活動期間：2020年5月25日（一） 19：00～6月1日（一）11：59

．參加方法：

步驟一：於《怪物彈珠》活動網站觀看《粉碎絕望少女∞亞米妲》動畫

步驟二：於活動網站中專用的按鈕公開分享至Facebook個人頁面

步驟三：在Google表單中填入報名所需資料

步驟四：抽獎活動報名完成

．獎品：

◎亞米妲圖樣特製限定卡套－30名

動畫角色及劇情介紹、抽獎活動詳情敬請參閱合作活動特設網站，追蹤最新資訊！

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