證交所表示，友訊（2332）今（25）日公告董事會通過變更109年股東常會召開日期為6月29日，不符合公司法規定，且屬於重大違反公司治理，決定對友訊開罰30萬元。創下近年來證交所對單一公司單次罕見的重罰。除對友訊重罰外，證交所並限期改善，倘未限期改善，將按次處違約金或依前開營業細則第49條規定列為變更交易方法有價證券。

證交所指出，友訊今日公告董事會通過變更109年股東常會召開日期為6月29日（原公告股東會日期為6月15日），考量距原公告股東常會日期僅21日，且變更後日期召集程序已無法符合公司法相關規定，該公司亦未能充分說明如何確保股東參與股東常會之權利。

且其所發布訊息，有證交所對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第15條第1項第4款：發布與上市上櫃公司治理實務守則第二條所訂公司治理原則不符之資訊且影響股東權益之情事，因此，證交所決定處以違約金30萬元，並限期改善，倘該公司未限期改善，證交所表示，將按次處違約金或依前開營業細則第49條規定列為變更交易方法有價證券。

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