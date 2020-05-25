沒想到台元前鋒陳亭羽全場抓下生涯新高16籃板，最驚訝的人還是自家教練邱啟益！因為台元25日以73比50輕取中華電信，拿下邱啟益口中「一定要拿下的勝利」，除了全隊飆進12顆三分球，陳亭羽抓下16籃板，也屬輕鬆贏球關鍵之一。

不過邱啟益賽後聽到媒體問起陳亭羽，第一反應竟然是先幫陳亭羽「解套」，「我今天不怪亭羽，畢竟他前場比賽撞傷膝蓋，直到上周四才開始練球，且真正加入全隊訓練，所以我不怪她。」當聽到陳亭羽抓下16籃板，邱啟益反應很直接。

「什麼！陳亭羽抓下16個籃板，其中包含7個進攻籃板，這是真的嗎？我還真的不知道，」一邊受訪，還一邊回頭猛虧陳亭羽是抓「61」個籃板的邱啟益說，「我想大概是因為後面對手放掉了，加上她比較幸運，撿到比較多的籃板。」

聽到自家教頭這樣虧她，陳亭羽當場很不好意思，馬上回答，「就跟邱哥說的一樣，我只是運氣好，球都比較剛好彈到我這邊，老實講，連我自己也不知道抓這麼多籃板球，畢竟我剛來台元，最主要的任務還是做好防守，以及多抓籃板。」

無論如何台元還是把這場關鍵勝利拿下，畢竟國泰搶下例行賽第1，只是時間早晚問題，誰能占據例行賽第2位置，也就代表搶到今年冠軍賽門票，目前台元取得5勝4敗，除了拉開與電信之間勝差到2場，也在雙方對戰取得2勝1敗優勢。

(中時 )