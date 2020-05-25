華南銀行公告，向華南金資產管理公司購置其位於新北市土城區沛陂段興建中之大樓4～15樓，事實發生日為5月25日，華南銀行與華南金資產管理公司同為華南金控百分之百持有之子公司，華南銀行擬作為銀行資訊人員宿舍及訓練教室等用途使用。

另外，華南銀行公告取得使用權資產，事實發生日為5月25日，標的物位於台北市松山區南京東路五段239號1、2樓，租賃面積約219.1坪，每坪每月租金為新台幣3,838元，租金總金額為每個月新台幣690,000元，使用權資產金額為新台幣36,043,265元。

交易相對人為新光人壽保險公司，為華南銀行關係人，選定關係人為交易對象之原因是作為自用營業場所使用，預計每月支付一次，每次支付新台幣690,000元，租期自2020年9月1日起至2025年8月31日止，租賃期間第三、五年租金調漲2.5％，本次交易之決定方式為雙方議價，價格決定之參考依據係參考周邊地段訪價行情，決策單位為董事會，取得或處分之具體目的或用途為作為自用營業場所使用，董事會通過日期為5月25日，監察人承認或審計委員會同意日期為5月25日。

另外，華南銀行公告董事會通過盈餘轉增資發行新股，董事會決議日期為5月25日，增資資金來源為108年度可分配盈餘，發行股數為3億500萬股，每股面額為新台幣10元，發行總金額為30億5,000萬元整，原股東認購或無償配發比例為每仟股約無償配發新股36.81股，本次發行新股之權利義務與原發行之股份相同，本次增資資金用途為租稅規劃及強化資本結構。

(工商 )