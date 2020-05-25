紐西蘭大型媒體集團Stuff的母公司「九號台娛樂」（Nine Entertainment）25日宣布，他們將以象徵性一紐元將Stuff賣給該公司執行長布謝（Sinead Boucher），交易預計於本月底完成。Stuff經營多家日報與新聞網站、雇用約900名員工，在新冠肺炎疫情爆發前便已陷入財務困境，廣告收益大不如前。

(工商 )