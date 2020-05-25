紐西蘭媒體集團Stuff 一紐元賣給執行長 22:382020/05/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭大型媒體集團Stuff的母公司「九號台娛樂」（Nine Entertainment）25日宣布，他們將以象徵性一紐元將Stuff賣給該公司執行長布謝（Sinead Boucher），交易預計於本月底完成。Stuff經營多家日報與新聞網站、雇用約900名員工，在新冠肺炎疫情爆發前便已陷入財務困境，廣告收益大不如前。 (工商 ) #Stuff #紐西蘭 #媒體集團 #紐元 #賣給 也許您會感興趣 推薦閱讀 首波商務鬆綁名單 紐西蘭、越南可望入列 15:102020/05/21 財經 《傳產》人口紅利＋內需利多 越南成海外房產投資首選 11:422020/05/25 財經 《國際產業》紐西蘭媒體巨頭Stuff 1元賣給執行長 14:502020/05/25 財經 財經熱門新聞 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。