受到新冠肺炎疫情影響，日本年度最大消費電子展之一的「日本最先端電子資訊高科技綜合展」（CEATEC）近日宣布改為線上舉辦，時間同樣是先前規劃的10月20～23日，詳細細節將於6月中公布。依照過去經驗，該展吸引海內外至少780家廠商參與。

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