疫情攪局 日消費電子展CEATEC改線上舉辦 22:382020/05/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，日本年度最大消費電子展之一的「日本最先端電子資訊高科技綜合展」（CEATEC）近日宣布改為線上舉辦，時間同樣是先前規劃的10月20～23日，詳細細節將於6月中公布。依照過去經驗，該展吸引海內外至少780家廠商參與。 (工商 ) #消費電子展 #CE #ATEC #線上 #攪局 也許您會感興趣 推薦閱讀 美攪局兩岸 民共面臨攤牌 04:102020/05/21 政治要聞 生技業績發表會今線上直播 友華、豪展、寶島科三強秀業績 09:402020/05/21 財經 《產業》貿協線上拓銷團 逾百場視訊成功攬商機 09:432020/05/21 財經 《商情》賣壓湧現 打壓周三紐約期棉跌逾1.6％ 10:002020/05/21 財經 東元22日舉辦線上法說會說明今年營運展望 09:112020/05/22 財經 《商情》觀望氣氛濃 打壓周四紐約期棉走軟 10:002020/05/22 財經 《科技》COMPUTEX線上活動6月開跑 14國買家洽談採購 17:052020/05/22 財經 COMPUTEX線上展、線上採購洽談6月起開跑 21:062020/05/22 財經 COMPUTEX線上洽購會 6月開跑 04:102020/05/23 產業特刊 《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期棉收黑 10:022020/05/25 財經 財經熱門新聞 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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