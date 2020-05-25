企業恢復經濟信心 德5月商業景氣指數上升 22:202020/05/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國Ifo經濟研究院25日公布，5月商業景氣指數從4月下修後的74.2點升至79.5點，優於經濟學家預期的76.8點，顯示經歷先前幾個月慘烈疫情後，德國企業對於經濟的信心略為恢復。至於5月現況指數則從4月的79.4點跌至78.9點，但展望指數從69.4點升至80.1點。 (工商 ) #月商 #業景氣指數 #德國 #升至 #信心 也許您會感興趣 推薦閱讀 工信部信心喊話 外資不撤反加碼 04:102020/05/21 焦點新聞 庶民台股信心 60個月新高 04:102020/05/21 財經要聞 新北振興計畫 侯友宜：信心經濟 不見得要撒大錢 12:322020/05/21 政治 《金融股》中壽去年每股隱含價值升至69.2元 15:402020/05/21 財經 美初領失業救濟、PMI 雙雙改善 04:102020/05/22 全球財經 4月失業率升破4％ 七年同期最高 04:102020/05/23 財經要聞 跩！網飛取消不活躍會員訂閱 04:102020/05/23 全球財經 富時羅素納A股因子 升至25％ 04:102020/05/23 全球財經 高學歷高失業？ 04:102020/05/24 專題周報 《國際經濟》內外需染疫 德國Q1經濟陷衰退 15:242020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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