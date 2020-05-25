德國Ifo經濟研究院25日公布，5月商業景氣指數從4月下修後的74.2點升至79.5點，優於經濟學家預期的76.8點，顯示經歷先前幾個月慘烈疫情後，德國企業對於經濟的信心略為恢復。至於5月現況指數則從4月的79.4點跌至78.9點，但展望指數從69.4點升至80.1點。

(工商 )