對抗疫情 法國紓困花費達4,500億歐元 22:372020/05/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國財長樂梅爾（Bruno Le Maire）周一表示，為了對抗新冠肺炎疫情，政府自3月中來用於提振經濟的紓困花費達到4,500億歐元，相當於該國GDP的20％，具體政策包括無薪假補助、允許企業延後繳稅並提供紓困貸款等。 (工商 ) #法國 #紓困 #億歐 #對抗疫情 #財長 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委提「紓困保單」 黃天牧：1個月內研究可行性 12:552020/05/21 財經 營收重挫無人理 淪紓困孤兒 04:102020/05/22 生活新聞 紓困保單 金管會1個月內提方案 04:102020/05/22 財經焦點 中央撥5.7億紓困 侯盼再給3億 04:102020/05/22 地方新聞 《國際經濟》經濟染疫 德國4月稅收暴跌23.5％ 14:332020/05/22 財經 紓困金盲點多 柯文哲批紓困方案不食人間煙火 18:102020/05/22 政治 北車店家控紓困不公 微風：已減租近千萬 04:102020/05/23 產業特刊 礁溪紓困案 高達8成資格不符 04:102020/05/23 地方新聞 陸前財長樓繼偉：建議企業所得稅率降至20％ 02:532020/05/25 兩岸 弱勢婦女兒少難申請急難紓困 勵馨籲放寬 18:522020/05/25 生活 財經熱門新聞 陸資安企業360列實體清單 傳是擋了CIA竊秘之路 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。