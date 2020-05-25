法國財長樂梅爾（Bruno Le Maire）周一表示，為了對抗新冠肺炎疫情，政府自3月中來用於提振經濟的紓困花費達到4,500億歐元，相當於該國GDP的20％，具體政策包括無薪假補助、允許企業延後繳稅並提供紓困貸款等。

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