大陸游泳名將孫楊遭到國際仲裁法庭(CAS)重懲禁賽8年，孫楊決定上告瑞士最高法院，但至今瑞士最高法院依舊沒有受理，想要翻盤的機率愈來愈渺茫。美國反禁藥組織首席執行官泰加特(Travis Tygart)受訪時表示，如果孫楊願意坦承犯錯，並且說出真相，或許有機會縮短禁賽時間，運動生涯也得以延續下去。

泰加特是美國律師，也是美國反禁藥組織的首席執行官，他忌惡如仇，2012年將7屆環法自行車賽冠軍阿姆斯壯拉下神壇，因而揚名於世。

泰加特認為孫楊翻盤的機率不足7%，即便瑞士最高法院受理他的申訴案件也只會針對CAS的審判流程是否合乎規定，至於其他方面不會有過多干預。

泰加特表示，孫楊上訴瑞士最高法院沒有任何意義，如果想要減輕處分就要說出所有事實，坦承自己犯錯，並且告知那些人違規幫助他。

現年19歲的孫楊，由於不願接受世界反禁藥組織(WADA)的禁藥檢測，而遭到WADA的禁賽處分，孫楊狀告CAS，外界原本認為孫楊有機會上訴成功，沒想到CAS反而加重處分，倘若8年禁賽成真，孫楊的運動員生涯也將就此結束。

泰加特的這番話似乎提供了孫楊一線生機，4年後33歲，他還有1次參加奧運的機會，假如孫楊堅持走法律這條路，尋求自己的清白，一旦抗告失敗就有可能永遠沒有翻身的機會。

(中時 )