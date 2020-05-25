新冠疫情爆發以來，網上到處流傳各種抗擊新冠病毒的「秘笈」，其中有許多經過事實查核機構證實為網路謠言，但仍在許多社群媒體中流傳。這種由內容農場網站製作用來騙取點閱率的文章，在各種流行病擴散時都會以「偏方」姿態在網上流傳，許多人因為好意與朋友分享，不知不覺就成為傳播謠言的推手。

《英國廣播公司》(BBC)報導稱，網上常見的防疫謠言與民間偏方在網上流傳很多，有些還帶有商業目的，比如新冠疫情初起時大陸各地牛黃解毒丸脫銷就是一例。以下是經過專家整理並經事實查核機構確認為假訊息的常見防疫謠言：

1. 吃素抗疫法─醫生沒有推薦

網上推薦的防疫偏方很多，甚至可以列出一張長長清單，有些是真實有用的，包括比如社交隔離、注意個人衛生等。不過也夾雜一些據稱可以防止感染新冠病毒的方法，例如吃素、避免擊繫腰帶、不戴戒指、不戴手環、腕表等等，這些都是沒有任何證據的無稽之談。世界衛生組織（WHO）曾就新冠肺炎疫情給出的營養飲食建議，保持健康而平衡的飲食，但沒有包括吃素。

2. 流感疫苗—不會增加感染新冠病毒風險

這一條值得特別強調，因為它基於嚴肅的醫學研究，卻從中得出誤導性的結論。來自臉書上廣為流傳的訊息，聲稱曾經打過流感疫苗的人更容易感染新冠病毒，它誤導性引用2019年10月美國軍方發表的研究結果作為證據，當時還沒有確認新冠病毒，該報告也使用2017- 18年流感季節的資料。

美國疾病控制中心的指南寫得很清楚：「流感疫苗不會令人更易感染其它呼吸系統疾病。」

3. 長時間持續戴口罩—不會損害健康

社交媒體上流傳的另一篇文章聲稱長時間持續戴口罩有害健康，這個訊息最初出現在西班牙網路上，隨後在中南美洲網路廣為傳播，並被部份英文網站傳播，臉書上被分享了5萬5千多次。主要論點是長時間戴口罩會讓人吸入二氧化碳，產生暈眩缺氧現象，文章建議每隔10分鐘鬆開口罩透透氣。

世界衛生組織專家指出，這個說法不對，甚至是危險的。而不時摘掉或掀起口罩會增加口罩受污染的風險。不宜戴口罩的人只有兩歲以下幼兒、呼吸系統有慢性疾患、呼吸有困難的人。

4. 抽菸—沒有狙擊病毒的效果

這是倍受菸民歡迎的一個說法，但遺憾的是，它不屬實。沒有證據表明抽菸可以減少新冠感染風險，但不斷有這類文章出現在各種媒體。英國《每日郵報》的網路曾發表過一篇宣揚這個論點的文章，結果被轉發了數萬次。

抽菸有害健康已經是公認的事實，但若干國家的研究顯示，感染新冠病毒之後，菸民較少發展成重症而必須住院治療，這點出乎意料。專家們正在研究這個現象，試圖找出某種內在關聯。各種研究有許多猜測，但都沒有任何實質證據證明菸草或尼古丁與防範或治療新冠肺炎之間有任何關聯。唯一確定的是，世衛組織說，抽菸導致的其他健康問題，會讓吸菸者對冠狀病毒引發的重症抵抗力更弱。

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(中時電子報)