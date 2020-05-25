唐綺陽邊體驗嚼檳榔邊和柯叔元、薛仕凌聊天。（摘自臉書）

薛仕凌貼心為唐綺陽遮嘴。（摘自臉書）

唐綺陽邊體驗嚼檳榔邊和柯叔元、薛仕凌聊天。（摘自臉書）

唐綺陽訪問柯叔元、薛仕凌。（摘自臉書）

唐綺陽訪問柯叔元、薛仕凌，造價超過20萬的假鱷魚也現身。（摘自臉書）

HBO Asia《做工的人》播出後好口碑不斷，有「最強鐵工」之稱的「阿欽」柯叔元與怪手司機「阿全」薛仕凌在24日播出第四集後，接受星座專家唐綺陽的臉書直播專訪，暢談拍戲甘苦。一向愛吃聞名的唐綺陽，難得對眼前的滿桌「工人美食」沒興趣，獨鍾薛仕凌帶來的應景檳榔「菁仔」，她自爆大學時曾因為好玩嚐過一次，她忍不住當場把檳榔塞進嘴巴、嚼了起來，還紅著一張嘴學劇中的「阿全」邊嚼邊練肖話，被這畫面嚇翻的網友笑評「國師好接地氣！」、「唐老師吃檳榔很文青」！

薛仕凌飾演的「阿全」劇中檳榔不離口，他說自己小時候曾因調皮嘗試過，這次是因為覺得這角色工作特性剛好適合，覺得要有這個樣子。連柯叔元都誇這次與仕凌二度合作覺得他完全不一樣了，沒有任何包袱，唐綺陽也大讚他根本是「靈魂演員」。

訪問過程中，唐綺陽拿起「菁仔」躍躍欲試，後來直接塞進嘴巴、不顧形象在鏡頭前大嚼特嚼，反而是兩個來賓替她超緊張，仕凌還貼心用手擋住鏡頭，就怕唐老師嚼檳榔、吐檳榔汁的「不雅」畫面傳送出去。而唐綺陽則邊嚼還邊分享吃檳榔體驗：「好奇怪的東西！」、「我覺得它很香耶」、「小時候是覺得『哎唷好辣哦』，現在是一種回味的感覺。你邊嚼邊說話，就會有自然的氣息飄出來！」還自嘲講話樣子像豬哥亮。連柯叔元也取笑她嚼檳榔的樣子竟然很沒有「違和感」。

唐綺陽訪談中力誇柯叔元就是個專業演員，「看到你我就很安心」、「可以把所有角色都詮釋成國民，例如國民叔叔」，也大讚薛仕凌飾演的「阿全」讓人看到「好可怕的爆發力」，幾乎身邊所有人一講到「阿全」，都是驚嚇問：「什麼！是大嘴巴那個仕凌嘛嗎？」對他都是充滿讚美的「驚嘆號」。唐綺陽還爆料，去年薛仕凌在爭取該角色過程中，曾被她幾句鼓勵感動得當場大哭。

薛仕凌解釋，去年該劇還在選角的最後階段，他覺得自己滿沒安全感的，當時剛好在一個飯局上遇到唐老師，「那時候我自己很慌，其實我已經忘記老師跟我說什麼了。可是我只記得，老師看到我的時候，她只很溫暖地在我耳邊講了幾句，她就抱抱我，我一直記得那個感覺，我就受不了了，覺得老師這個人好溫暖喔！」唐綺陽笑問：「還是你被我抱得有點緊，勒到了？」

(中時 )