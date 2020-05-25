新冠肺炎疫情不僅讓台灣八大行業刮起寒風，就連日本的「風俗產業」也是遭受重創，就有東京銀座的媽媽桑們打算動員向安倍政府爭取紓困金，不過有腦筋動得快的業者，居然提供等同店內的雲端線上服務，像是有不少牛郎公關就轉為「雲牛郎」，相關產業也紛紛仿效，卻也在日本引發「性視訊」犯罪疑慮。

受到疫情衝擊，日本風俗產業苦哈哈。（圖／時事通信フォト、Yahoo Japan）

根據日媒-《時事通信フォト》等媒體報導，有牛郎店業者乾脆「上線」營業，轉型成「雲端牛郎店」，標榜在家裡就能享受如同在店內一樣的尊榮，官網還會秀出每名男公關的「價碼」，選定好後直接付費，就能和男公關透過視訊聊天，業者還會貼心把男公關的背景，布置成和店裡一模一樣。

這麼如此懂得消費者心態的服務，果然吸引不少女客趨之若鶩，雖然有業者坦言，收入跟疫情爆發前相比仍有段距離，但起碼比沒收入來得好，「雲端牛郎店」大受歡迎後，也帶動其他風俗店業者跟進！

日本情色業一對一視訊服務也引來新型態性犯罪隱憂。（圖／Pixabay）

不過這種一對一視訊服務也引發新型態性犯罪問題，像是有賣淫集團找來需要錢的女孩，進行視訊服務，也就是除了聊天之外，還會有「煽情動作」等加碼服務。大阪警方日前就逮捕到2名分別僅有17歲、18歲的少女，正好開著視頻，對著鏡頭做出猥褻行為滿足恩客，類似情況在日本各地相繼出現。

根據日本警方稱這種服務為「無法律區」，客人可依據觀看的時間支付點數，透過雲端視頻站享受情色服務，業者事後再將點數換成現金，情色業者表示，這是為了因應新冠肺炎情，才會採取的做法，日本實施緊急事態，酒店沒客人，小姐沒工作，才會湧進「無法律區」，客人也樂得避免群聚感染，同時享受「成人服務」。

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(中時電子報)