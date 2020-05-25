中央氣象局表示，明（26）日鋒面移近，部分對流雲系會被西南風帶來，因此各地山區都有熱對流發展，中南部白天開始就會有陣雨跟雷雨現象斷斷續續出現，特別在山區、東北部地區要注意雷陣雨。

氣象局表示，明日鋒面從華南地區慢慢靠近，西南風將海峽上部分對流與雲系帶往西半部，因此中南部白天開始有些陣雨跟雷雨現象，然而空檔間還是悶熱、雲多可見陽光，受到鋒前不穩定的影響，明天的午後熱對流發展比起今天明顯，氣象局特別提醒，鋒面主體影響落在深夜以後，鋒面上頭容易生成中尺度對流系統，消消長長有較劇烈的雨勢。

氣象局也透露，氣溫方面，本周低溫約在23至26度之間，高溫除了周三整天因為降雨稍降至27至29度間之外，其他日子大多落在28至32度間，另外，此波鋒面周二晚間及周三(27)西南風較強，使得降雨會較顯著，降雨訊號雖不如前幾天大規模豪雨時強烈，但連日降雨土壤含水量已高，還是要特別注意，而鋒面要到周五才會逐漸遠離。

(中時電子報)