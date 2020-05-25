喜歡看都市傳說的朋友，想必聽說過「費城實驗」，相傳驅逐艦艾德里奇號（USS Eldridge），在費城船塢進行隱型與時空穿梭的實驗，然後造成許多艦員的後遺症。這個有史以來最怪誕的都市傳說與二戰陰謀論，是怎樣一個真相呢?

我們很強(we are the mighty)報導，根據傳說，1943年10月28日，艾德里奇號進行絕密實驗，政府正在研發使海軍艦船具備雷達隱身的技術，實驗地點在費城海軍造船廠。

目擊者稱，當發電機運轉時，軍艦開始發出詭異的綠藍色光芒，然後突然之間，艾德里奇號憑空消失了，同時出現在幾十公里外的諾福克海軍造船廠，就在現身幾秒後再次消失，並重新回到費城。

傳說還有後續，在艾德里奇號艦上的船員，經歷了這起不可思議的事件，有些人神智不清，有些人變成半透明狀態，但更可怕的是，有些艦員在返回費城時，與軍艦的結構融合在一起，雖然仍然活著，但身體嵌在艦身金屬當中。

這就是名為「費城實驗」的科幻恐怖故事，其來源是一位名叫卡爾·M·艾倫(Carl M. Allen)的寫手，他的筆名是卡洛斯·米格爾·阿連德(Carlos Miguel Allende)。1956年，阿連德（Allende）向《不明飛行物的案例》（The Case for the UFO）一書作者莫里斯·J·傑瑟普（Morris K. Jessup）發了一系列的信，他表示，他很喜歡傑瑟普的不明飛行物研究，並且表示，美國政府對此知情，而他所舉的例子就是費城實驗。

傑瑟普是一名科班出身的天文學碩士，並且也曾在天文台工作過，不過他沒有在學術道路上持續走下去，之後從事的工作大多與科學無關，包括汽車銷售與攝影。在戰後的1950年代，傑瑟普聽說了不明飛行物的故事，然後試圖用科學來解釋，也就寫了上一段提到的那本書。

阿連德顯然是新書的書迷，而且也似乎喜歡科學，他給傑瑟普的信中，提到愛因斯坦的相對論、電磁學等等術語，並表示美國政府的費城實驗，就是以這些科學理論為根據。

阿連德聲稱，他看到艾德里奇號從費城海軍船塢失踪了，他進一步堅稱，美國軍方因為實驗的失敗，開始試圖掩蓋。

傑瑟普在1959年身亡，他在自家車庫引入汽車廢氣輕生，陰謀論者認為，他可能不是單純的輕生，而是美國政府的動作，這使得整個費城實驗故事蒙上更多的謎團。

那麼，那天艾德里奇號號上真正發生了什麼事呢？

據退役海軍人員愛德華·達奇頓（Edward Dudgeon）的說法，在二戰時期，美國海軍確實進行過電磁實驗，然而參與實驗的是兩艘驅逐艦，一艘是恩斯特倫號(DE-50 ,USS Engstrom)，位在諾福克，另一艘就是在費城造城廠的艾德里奇號。

它們的實驗既不是隱形斗篷，也不是由外星人設計的傳送器，而是使用消磁技術，來擾亂船舶的磁性信號，該技術的主要目的，是防止德國U號潛水艇的磁性魚雷。

顯然，都市傳說把兩艘進相似實驗的軍艦，給混淆成一艘軍艦了。那麼奇異的怪光呢?

目前認為，目擊者所說的「綠色光芒」，可以「聖艾摩之火」(St. Elmo's fire)來解釋，這是一種在強電場中產生的等離子發光現象，可以視為一種小型閃電。在大航海時代，行駛在雷雨雲下的帆船，就常常看到船桅開始發光，水手稱為「聖艾摩之火」，聖艾摩是海員的守護聖人。

此外，諾福克與費城有運河相連，使一艘船可以在數小時內在兩者之間穿行。

艾德里奇號的結局是在1951年，轉送給希臘海軍，然後該艦在90年代以廢鐵出售，結束它的一生。但是阿連德（Allende）的都市傳說，將會繼續流傳，並且以文學、電影、遊戲等形式，繼續存在。

(中時電子報)