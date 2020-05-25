行政院長蘇貞昌25日晚間與南部地區民進黨立委餐敘，立委鍾佳濱轉述，餐敘特別請來國發會主委龔明鑫、農委會主委陳吉仲等直接負責新冠肺炎紓困案的官員來說明政策，主要焦點是討論各地方對紓困方案的需求，還未實施的振興券則較少討論。

鍾佳濱指出，上周第一場餐敘時，政府各部門已經對紓困案有所回答，因此第二輪餐敘，對相關議題的討論較少。對於振興券如何發放等問題，鍾佳濱認為，振興券還沒實施，很多部分是媒體的「超前部署」，其實就和口罩實名制一樣，還沒上路前有很多疑問，實際實施後就開始解決問題。

立委劉世芳表示，每位立委都有發言，對於自己選區內遇到的紓困、振興、農業問題，希望行政院多多協助。蘇貞昌主動向立委們表示，他在選前顏面神經失調，有些選區的活動沒辦法參加，蘇貞昌希望，民進黨對外必須團結，2018年縣市長選舉大敗時，被人家嬉笑怒罵，今年總統選舉逆轉勝，感謝立委們的協助。

在振興券使用上，立委莊瑞雄表示，紙本振興券面額最小有百元，也有電子支付，形式多元，確實有很大的乘數效應，會中大家都認為疫情下民眾都悶太久了，拿到這筆錢一定會趕快出去花，效果會很快顯現。

立委蔡易餘指出，行政院核定南部要新開7個工業區，其中兩個在嘉義，將有助於嘉義地方經濟。

(工商 )